Российский танкист рассказал об уничтожении позиций ВСУ около Марьинки

Командир танкового взвода Южной группировки войск Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Путник рассказал об уничтожении позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Марьинки в Донецкой народной республике. Его слова передает РИА Новости .

Он отметил, что первый выстрел производится дальше в тыл от украинских позиций, после чего под корректировку огонь ведется на приближение к позиции противника до полного уничтожения.