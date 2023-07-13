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Российский танкист рассказал об уничтожении позиций ВСУ около Марьинки

Командир танкового взвода Южной группировки войск Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Путник рассказал об уничтожении позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Марьинки в Донецкой народной республике. Его слова передает РИА Новости.

Российский танкист рассказал об уничтожении позиций ВСУ около Марьинки
© РИА Новости

«Сейчас работали уже по окраине Марьинки, вблизи позиций наших пехотных подразделений, соответственно, было огневое поражение огневых позиций противника», — поделился российский танкист.

Он отметил, что первый выстрел производится дальше в тыл от украинских позиций, после чего под корректировку огонь ведется на приближение к позиции противника до полного уничтожения.

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