В России разработали «Прометей» для создания роботизированных танков

«Но мы пошли дальше и создали программно-аппаратный комплекс "Прометей". С его помощью можно превратить в робота любую машину, как колесную, так и гусеничную. Это может быть БМП, БТР или танк. Управление обеспечивается с помощью дистанционного пульта, при этом штатные места членов экипажа сохраняются. Доработка боевых машин требуется незначительная», — сказал Оздоев.