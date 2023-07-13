Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли в ночь на четверг два района Донецка, выпустив 16 снарядов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"После 00:00 [мск] зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлению: 00:35 - н. п. Нетайлово - г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм", - говорится в тексте, размещенном в Telegram-канале представительства.

Спустя 30 минут украинские силовики выпустили шесть аналогичных снарядов в направлении населенного пункта Уманское и Куйбышевского района Донецка. Еще через полчаса - пять снарядов калибра 155 мм в направлении Уманского, а также Киевского и Куйбышевского районов Донецка.