Российскую бронетехнику защитят от атаки сверху
На основе опыта, полученного в ходе спецоперации, предприятия Ростеха доработают защиту бронетехники в верхней полусфере.
- Боевая техника дорабатывается с учетом современных угроз, чтобы повысить выживаемость на поле боя и самих машин, и прежде всего военнослужащих. В первую очередь прорабатываем варианты эффективной защиты верхней полусферы - в нее бьют ПТРК Javelin, ударные беспилотники, гранаты и бомбы, которые сбрасывают с беспилотников, - рассказал ТАСС индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.
Некоторые решения уже эффективно применяются на поле боя, отметил собеседник агентства.
Ранее с учетом опыта СВО доработали БМП-2 и БТР-82АТ. У них усилили защиту прицелов от пуль и осколков. А для БМП-3 их производитель создал навесной комплект динамической защиты, отбрасывающей угрозу контрвзрывом. Установить комплект на технику можно в полевых условиях.