Российскую бронетехнику защитят от атаки сверху

- Боевая техника дорабатывается с учетом современных угроз, чтобы повысить выживаемость на поле боя и самих машин, и прежде всего военнослужащих. В первую очередь прорабатываем варианты эффективной защиты верхней полусферы - в нее бьют ПТРК Javelin, ударные беспилотники, гранаты и бомбы, которые сбрасывают с беспилотников, - рассказал ТАСС индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.