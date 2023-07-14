МИД России указал на активность иностранных ЧВК в зоне СВО

В последнее время Москва наблюдает наибольшую активность иностранных частных военных компаний (ЧВК) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что причастность, прежде всего, американских, британских и французских ЧВК к преступлениям украинских неонацистов ни у кого не вызывает сомнений. Она подчеркнула, что они активно предлагают свои услуги по подготовке бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории восточноевропейских стран.

«Иностранцам, воюющим на стороне киевского режима, а также прикрывающим их национальным правительствам хотелось бы напомнить, что западные наемники в зоне СВО – законные цели наших военных, которые регулярно и успешно их поражают», — заявила представитель российского дипломатического ведомства.