Задержанные 12 июля украинские диверсанты дали показания, подтверждающие подготовку Киевом ракетного удара по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом РИА Новости рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией » Владимир Рогов .

По его словам, задержанные украинские диверсанты, которых готовили в Германии британские инструкторы, дали признательные показания.

«Теперь у нас есть неопровержимые доказательства подготовки украинскими войсками по указке киевского режима ракетной атаки на Запорожскую АЭС с последующим обвинением в случившемся России», — рассказал Рогов.

12 июля в Запорожской области российским силовикам удалось задержать украинских диверсантов, которые, по информации Рогова, готовили атаку на ЗАЭС. Он рассказал, что перед преступниками стояла задача по лазерному наведению ракет на станцию.