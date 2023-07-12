Россия заявила о возвращении НАТО к схеме холодной войны
Саммит НАТО в Вильнюсе стал свидетельством того, что Североатлантический альянс вернулся к схемам холодной войны. Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ.
«Его итоги демонстрируют, что организация окончательно вернулась к схемам холодной войны, только теперь ради защиты "нашего одного миллиарда" от другой части человечества и на основе идеологии разделения мира на демократии и автократии», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отказался считать нынешний этап международных отношений холодной войной.
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