В Пентагоне заявили, что конфликт Украины и России превратился в патовую ситуацию

Он добавил, что в России уверены, что страна сможет продолжать военные действия гораздо дольше, чем Запад будет поддерживать Украину. Он также с пессемизмом отозвался об идее дальнейших поставок оружия на Украину.

Ранее директор по операциям Объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины движется медленнее, чем ожидали в США. При этом американский генерал добавил, что Вооруженные силы Украины ведут достаточно суровые сражения. До этого министр обороны США Ллойд Остин заявил, что минные поля являются наибольшей трудностью во время контрнаступления Вооруженных сил Украины. Остин также отметил, что в распоряжении украинской армии все еще остаются "большие силы" для продолжения контрнаступления.