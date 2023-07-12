Российский дрон «Овод» впервые применили на дальней дистанции в зоне СВО

Российский FPV-беспилотник (first-person view — вид от первого лица) «Овод» впервые применили через ретранслятор на дальней дистанции в зоне специальной военной операции (СВО) на территории Донецкой народной республики (ДНР). В результате поражен украинский наблюдательный пункт на авдеевском направлении в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проектной группы-производителя указанных дронов Андрея Иванова.

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Собеседник агентства отметил, что изделие постоянно совершенствуется и модернизируется. Применение «Овода» на дальней дистанции удалось благодаря использованию ретрансляторов, из-за чего радиус действия заметно увеличился.

Партии этих дронов уже применяют в подразделениях группировки войск «Юг» Вооруженных сил России (ВС РФ). Они оснащены замыкателями, необходимыми для установки боеприпасов осколочного и осколочно-фугасного типа. Стоимость каждого такого дрона составляет около 40 тысяч рублей.

Ранее гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что внедрение в армию боевых FPV-дронов сравнимо с появлением огнестрельного оружия в XIV веке. По его словам, в настоящее время Россия держит паритет и является лидером в этой области.