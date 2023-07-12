Зеленский высказался о возможном размещении иностранных военных на Украине

Зеленский заявил о незаинтересованности Украины в размещении иностранных ВС
Пока Украина не вступит в НАТО, Киев не заинтересован в размещении на территории страны каких-либо иностранных вооруженных сил. Об этом заявил президент государства Владимир Зеленский, передает «РИА Новости».
«Вопрос о размещении на Украине иностранных вооруженных сил никто не поднимает, и ни страны НАТО, ни мы не заинтересованы в этом, пока мы не в альянсе», — сказал он.
По словам Зеленского, Украина имеет достаточное количество собственных ВС. При этом он отметил, что страна нуждается в конкретном современном оружии, соответствующем стандартам альянса, поэтому и просит блок обеспечить им страну.
Ранее президент США Джо Байден во время пресс-конференции с Зеленским в шутку заявил , что Украину могут принять в НАТО за 80 минут.
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