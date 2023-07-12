Эрдоган назвал вероятные сроки одобрения заявки Швеции на членство в НАТО

Парламент Турции не одобрит заявку Швеции на членство в НАТО ранее октября, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган . Как передает ТАСС, он отметил, что страна хочет быстро завершить процесс одобрения заявки Швеции на вступление в Альянс, однако «парламент сейчас закрыт».

Есть дорожная карта, которую шведские власти нам предоставят. После этого мы передадим ее в парламент. Сейчас наш парламент закрыт. Когда он откроется, то, уверен, спикер вынесет этот документ в приоритетные вопросы повестки дня, — сказал Эрдоган.

Ранее телеканал CNN Türk сообщил, что парламент Турции намерен рассмотреть заявку о вступлении Швеции в НАТО до 21 июля. По его информации, законодатели планируют вынести утвердительное решение.

До этого сообщалось, что турецкий парламент планировал рассмотреть заявку Швеции лишь на осенней сессии. Тем не менее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что после его встречи с Эрдоганом 10 июля Анкара согласилась на вступление Швеции в Альянс в ближайшее время. Источники в турецком парламенте заявили, что удалось достигнуть подвижек из-за заверений Стокгольма по некоторым ключевым требованиям республики.