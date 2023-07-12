Эрдоган: Турция с начала конфликта на Украине не пропустила ни одного военного корабля

Турция с начала украинского конфликта не пропустила через свои проливы ни одного военного корабля, соблюдая положения Конвенции Монтрё. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Вильнюсе президент Турции Тайип Эрдоган по итогам саммита НАТО.