Столтенберг: Украину пригласят в НАТО после решения лидеров альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс пригласит в свои ряды Украину только после того, как все его лидеры решат, что Киев выполнил необходимые условия. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Столтенберг сделал во время итоговой пресс-конференции саммита НАТО.
«Украина теперь ближе к НАТО как никогда. Союзники подтвердили, что Украина станет членом альянса. НАТО сможет направить приглашение Украине, когда страны альянса решат, что все условия выполнены», – заявил он.
Генсек также добавил, что результаты саммита альянса в Вильнюсе являются «сильным сигналом» о готовности НАТО к вступлению Украины.
Ранее Столтенберг назвал главный посыл саммита НАТО.
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