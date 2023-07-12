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Столтенберг: Украину пригласят в НАТО после решения лидеров альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс пригласит в свои ряды Украину только после того, как все его лидеры решат, что Киев выполнил необходимые условия. Об этом сообщает ТАСС.

Столтенберг: Украину пригласят в НАТО после решения лидеров альянса
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Такое заявление Столтенберг сделал во время итоговой пресс-конференции саммита НАТО.

«Украина теперь ближе к НАТО как никогда. Союзники подтвердили, что Украина станет членом альянса. НАТО сможет направить приглашение Украине, когда страны альянса решат, что все условия выполнены», – заявил он.

Генсек также добавил, что результаты саммита альянса в Вильнюсе являются «сильным сигналом» о готовности НАТО к вступлению Украины.

Ранее Столтенберг назвал главный посыл саммита НАТО.

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