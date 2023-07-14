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Польша заявила о своем превосходстве над остальными членами НАТО

Польша опережает все остальные члены НАТО по оборонным расходам относительно национального ВВП страны. Об этом Матеуш Моравецкий.

Польша заявила о своем превосходстве над остальными членами НАТО
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Как указал глава правительства, оборонные расходы Польши «находятся на наивысшем уровне по отношению к ВВП среди всех стран НАТО».

Польша может получить от НАТО ядерное оружие

Ранее депутат Европарламента от Польши Иоахим Брудзинский заявил, что Польша играет критическую роль в обеспечении безопасности всего Евросоюза и НАТО в силу своего геополитического положения, что особенно актуально в условиях конфликта России и Украины.

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