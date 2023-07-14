Польша заявила о своем превосходстве над остальными членами НАТО

Польша опережает все остальные члены НАТО по оборонным расходам относительно национального ВВП страны. Об этом Матеуш Моравецкий.
Как указал глава правительства, оборонные расходы Польши «находятся на наивысшем уровне по отношению к ВВП среди всех стран НАТО».
Ранее депутат Европарламента от Польши Иоахим Брудзинский заявил, что Польша играет критическую роль в обеспечении безопасности всего Евросоюза и НАТО в силу своего геополитического положения, что особенно актуально в условиях конфликта России и Украины.
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