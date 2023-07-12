Испания усилит восточный фланг НАТО

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что власти страны намерены разместить на восточном фланге НАТО дополнительно 950 военных. Об этом он сказал по итогам саммита НАТО, передает ТАСС.

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По словам Санчеса, Испания усилит свое присутствие в боевой группе в Румынии 250 военными. Кроме того, Мадрид планирует возглавить боевую группу в Словакии, где Испания впервые разместит свои силы в штабе страны. Он уточнил, что речь идет о 700 испанских военнослужащих.

До этого Санчес заявлял, что поддержка кандидатуры Украины на членство в Евросоюзе будет одним из приоритетов председательства Испании в ЕС.

Испанское издание ABC сообщало, что Мадрид направит батарею зенитно-ракетных комплексов для защиты саммита НАТО в Вильнюсе. Вместе с батареей ЗРК в Литву также направлены 85 испанских военнослужащих.