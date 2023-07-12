Испания усилит восточный фланг НАТО

Премьер Санчес: Испания разместит на восточном фланге НАТО дополнительно 950 военных
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что власти страны намерены разместить на восточном фланге НАТО дополнительно 950 военных. Об этом он сказал по итогам саммита НАТО, передает ТАСС.
По словам Санчеса, Испания усилит свое присутствие в боевой группе в Румынии 250 военными. Кроме того, Мадрид планирует возглавить боевую группу в Словакии, где Испания впервые разместит свои силы в штабе страны. Он уточнил, что речь идет о 700 испанских военнослужащих.
До этого Санчес заявлял, что поддержка кандидатуры Украины на членство в Евросоюзе будет одним из приоритетов председательства Испании в ЕС.
Испанское издание ABC сообщало, что Мадрид направит батарею зенитно-ракетных комплексов для защиты саммита НАТО в Вильнюсе. Вместе с батареей ЗРК в Литву также направлены 85 испанских военнослужащих.
В апреле министр обороны Испании Маргарита Роблес на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявляла, что на территории страны проходят обучение или уже завершили подготовку свыше тысячи бойцов Вооруженных сил Украины.