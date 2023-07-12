Истребитель МиГ-31 подняли из-за приближения самолета ВВС Норвегии к границе России

Истребитель Северного флота был поднят из-за приближения норвежского военного самолета к границе РФ над Баренцевым морем. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

После приближения российского МиГ-31 патрульный самолет Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии развернулся от границы России.

В Минобороны подчеркнули, что полет российского самолета проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с иностранным бортом.

Ранее сообщалось, что российские Су-27 перехватили и сопроводили самолет радиотехнической разведки RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании над Черным морем.

В Минобороны отметили, что при приближении российских самолетов иностранные истребители выполнили разворот.