В Госдуме сообщили о гибели российского генерала при ракетном ударе ВСУ

Генерал-лейтенант Олег Цоков, занимавший пост замкомандующего Южного военного округа (ЮВО), погиб в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по Бердянску . Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Гурулев в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия-1.

Парламентарий напомнил, что в 2022 году Цоков был тяжело ранен и по состоянию здоровья мог бы не возвращаться в зону специальной военной операции.