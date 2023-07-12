В Госдуме сообщили о гибели российского генерала при ракетном ударе ВСУ
Генерал-лейтенант Олег Цоков, занимавший пост замкомандующего Южного военного округа (ЮВО), погиб в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по Бердянску. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Гурулев в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия-1.
Парламентарий напомнил, что в 2022 году Цоков был тяжело ранен и по состоянию здоровья мог бы не возвращаться в зону специальной военной операции.
«Это человек, который был в таких передрягах, что мало кому снилось», — подчеркнул Гурулев.
Минобороны России информацию о гибели Цокова пока не комментировало.
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