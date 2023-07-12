В Белом доме заявили о высокой вероятности поставок F-16 на Украину

Украина с высокой вероятностью получит от европейских стран истребители F-16. Об этом в США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Как отметил представитель Белого дома, комментируя ход саммита НАТО в Вильнюсе, Украина получит самолеты американского производства от «европейских стран, у которых имеются данные самолеты». Салливан при этом не уточнил, когда конкретно начнется обучение украинских пилотов F-16.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обозначил сроки подготовки Североатлантическим альянсом украинских пилотов для американских истребителей четвертого поколения F-16. По его словам, пилоты могут приступить к учебе до конца лета.
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