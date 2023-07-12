Сеул предупредил о способности ракет КНДР ударить по Парижу и Берлину

Сеул предупредил о способности ядерных ракет КНДР ударить по Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова президента Южной Кореи Юна Сок Еля.

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«Ядерные ракеты Северной Кореи представляют реальную угрозу и способны ударить не только по Вильнюсу, но и по Парижу, Берлину и Лондону», — заявил он, добавив, что странам НАТО следует сплотиться и вместе осудить поведение КНДР.

По его словам, безопасность Европы и Азии в современном мире взаимосвязана. В частности, политик призвал Австралию, Японию и Новую Зеландию укреплять сотрудничество.