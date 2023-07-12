МО РФ сообщило о перехвате четырех крылатых ракет Storm Shadow
Средства ПВО РФ за сутки перехватили 4 крылатые ракеты Storm Shadow и уничтожили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены 4 крылатые ракеты Storm Shadow. Кроме того, уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Грозовое, Приютное, Дорожнянка, Владимировка, Константиновка Запорожской области, Благовещенка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва, Верхнекаменка, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Таволжанка Харьковской области и Збурьевка Херсонской области", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.
По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 455 самолетов, 242 вертолета, 4 981 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 668 танков и других боевых бронированных машин, 1 137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 421 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 11 626 единиц специальной военной автомобильной техники.