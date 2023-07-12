МО РФ сообщило о перехвате четырех крылатых ракет Storm Shadow

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены 4 крылатые ракеты Storm Shadow. Кроме того, уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Грозовое, Приютное, Дорожнянка, Владимировка, Константиновка Запорожской области, Благовещенка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва, Верхнекаменка, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Таволжанка Харьковской области и Збурьевка Херсонской области", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.