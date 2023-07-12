ВСУ попытались провести разведку боем в районе Угледара

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались провести разведку боем в районе города Угледара Донецкой народной республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Попытка украинских войск была пресечена военнослужащими российской группировки войск «Восток», отметил представитель военного ведомства.

Также на южнодонецком направлении российские войска отразили атаку подразделений ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское (ДНР).