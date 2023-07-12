Российские войска начали контратаку под Авдеевкой

Российские войска перешли в контратаку под Авдеевкой и продвигаются вперед. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, его цитирует РИА Новости.

По словам политика, подразделения Вооруженных сил России начали движение вглубь фронта, несмотря на непростые и порой даже жесткие боевые условия.

«В северной части — Авдеевка, Ласточкино, там есть определенные успехи, идет изменение позиций», — сказал Пушилин.