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Российские войска начали контратаку под Авдеевкой

Российские войска перешли в контратаку под Авдеевкой и продвигаются вперед. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, его цитирует РИА Новости.

Российские войска начали контратаку под Авдеевкой
© РИА Новости

По словам политика, подразделения Вооруженных сил России начали движение вглубь фронта, несмотря на непростые и порой даже жесткие боевые условия.

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«В северной части — Авдеевка, Ласточкино, там есть определенные успехи, идет изменение позиций», — сказал Пушилин.

Ранее глава ДНР сообщал, что российские военные перешли в контратаку на Краснолиманском направлении, а также отбили мощную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром.

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