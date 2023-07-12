Нарышкин рассказал о своем разговоре с главой ЦРУ об Украине

По словам Нарышкина, поводом для разговора, обозначенным Бернсом, стали события 24 июня - попытка мятежа ЧВК Вагнера.

«Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло», - заявил глава СВР.

По его мнению, эти события были в большей степени предлогом для обсуждения Украины.

«Потому что основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной», - подчеркнул Нарышкин.

Разговор продлился около часа. Глава СВР добавил, что возможность его личной встречи с Бернсом не исключена.

Предыдущая встреча Нарышкина с директором ЦРУ состоялась в середине ноября прошлого года в Анкаре.

СМИ сообщали, что они обсуждали вопросы, связанные с задержанными в РФ гражданами США и ядерной угрозой. По данным CNN, Бернс говорил о «последствиях применения ядерного оружия и рисках эскалации стратегической стабильности».