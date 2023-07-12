Нарышкин рассказал о своем разговоре с главой ЦРУ об Украине
Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что в конце июня он провел с главой ЦРУ Уильямом Бернсом телефонную беседу, посвященную украинскому кризису. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Нарышкина, поводом для разговора, обозначенным Бернсом, стали события 24 июня - попытка мятежа ЧВК Вагнера.
«Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло», - заявил глава СВР.
По его мнению, эти события были в большей степени предлогом для обсуждения Украины.
«Потому что основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной», - подчеркнул Нарышкин.
Разговор продлился около часа. Глава СВР добавил, что возможность его личной встречи с Бернсом не исключена.
Предыдущая встреча Нарышкина с директором ЦРУ состоялась в середине ноября прошлого года в Анкаре.
СМИ сообщали, что они обсуждали вопросы, связанные с задержанными в РФ гражданами США и ядерной угрозой. По данным CNN, Бернс говорил о «последствиях применения ядерного оружия и рисках эскалации стратегической стабильности».
В МИД РФ отмечали, что переговоры были проведены по просьбе США.