$90.50-0.9999.68-0.74

Зеленский заявил о договоренности с ФРГ по дополнительным ЗРК Patriot

Украина получит от ФРГ дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и ракеты. О договоренности с Германией сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.

Зеленский заявил о договоренности с ФРГ по дополнительным ЗРК Patriot
© Lenta.ru

«Есть договоренность о дополнительных пусковых установках Patriot и ракетах для них от Германии», — заявил глава государства по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Кроме того, стороны обсудили гарантии безопасности для Украины на пути страны в НАТО, добавил Зеленский.

Ранее украинский президент рассказал о встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

«Наши переговоры всегда укрепляют глобальную безопасность», — сказал Зеленский по этому поводу, пообещав новости по итогу переговоров.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости