Зеленский заявил о договоренности с ФРГ по дополнительным ЗРК Patriot
Украина получит от ФРГ дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и ракеты. О договоренности с Германией сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.
«Есть договоренность о дополнительных пусковых установках Patriot и ракетах для них от Германии», — заявил глава государства по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Кроме того, стороны обсудили гарантии безопасности для Украины на пути страны в НАТО, добавил Зеленский.
Ранее украинский президент рассказал о встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
«Наши переговоры всегда укрепляют глобальную безопасность», — сказал Зеленский по этому поводу, пообещав новости по итогу переговоров.
Lenta.ru: главные новости