Япония захотела поставлять на Украину системы обнаружения дронов

Токио будет поставлять на Украину системы обнаружения боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Его цитирует ТАСС.

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По словам Кисиды в ходе его выступления на саммите НАТО в Вильнюсе, в рамках оказания Украине нелетальной помощи Япония поставит «в частности, системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов».