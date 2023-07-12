$90.50-0.9999.68-0.74

Япония захотела поставлять на Украину системы обнаружения дронов

Токио будет поставлять на Украину системы обнаружения боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Его цитирует ТАСС.

Япония захотела поставлять на Украину системы обнаружения дронов
© Lenta.ru

По словам Кисиды в ходе его выступления на саммите НАТО в Вильнюсе, в рамках оказания Украине нелетальной помощи Япония поставит «в частности, системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов».

Ранее сообщалось, что японский премьер проведет официальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в на полях саммита Североатлантического альянса в среду, 12 июля.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости