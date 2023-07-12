Бойцы российской армии завладели американским БМП Bradley в ходе спецоперации

В сети появились кадры, где бойцы российского отряда «Керчь» благодарят президента Украины Владимира Зеленского за американскую БМП Bradley, отбитую ими у ВСУ в результате боев. Об этом сообщили российские военкоры

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— «Отважные» захватили американскую БПМ «Бредли» в ходе боев на Краснолиманском направлении, — говорится в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Обозреватель издания New York Times Эндрю Краме после разговора с сержантом ВСУ заявил, что в украинской армии упал моральный дух из-за ранений и смертей солдат. Военный, который представился Игорем, рассказал, что обучение за рубежом отличается от реального боя. Он заявил, что «зеленые новобранцы» становятся деморализованными, когда их сослуживцы получают ранения или погибают.