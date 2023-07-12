Бойцы российской армии завладели американским БМП Bradley в ходе спецоперации
В сети появились кадры, где бойцы российского отряда «Керчь» благодарят президента Украины Владимира Зеленского за американскую БМП Bradley, отбитую ими у ВСУ в результате боев. Об этом сообщили российские военкоры
— «Отважные» захватили американскую БПМ «Бредли» в ходе боев на Краснолиманском направлении, — говорится в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Обозреватель издания New York Times Эндрю Краме после разговора с сержантом ВСУ заявил, что в украинской армии упал моральный дух из-за ранений и смертей солдат. Военный, который представился Игорем, рассказал, что обучение за рубежом отличается от реального боя. Он заявил, что «зеленые новобранцы» становятся деморализованными, когда их сослуживцы получают ранения или погибают.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с момента начала контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли более 26 тысяч солдат и три тысячи единиц вооружения. Среди них значатся 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley.