Норвегия передаст Украине ЗРК NASAMS и беспилотники

Норвегия в рамках нового пакета помощи передаст Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Black Hornet. Об этом сообщил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам, передает ТАСС.
«Правительство решило осуществить дополнительную поставку NASAMS, включающую две системы управления, две пусковые установки и запасные части. (...) Это повысит эффективность уже переданных Украине ЗРК», — сказал Грам.
По его словам, норвежская сторона также передаст украинским военным 150 тысяч пайков.
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