Посол РФ прокомментировал готовность Парижа поставлять Киеву ракеты SCALP

"Естественно, такое решение, нельзя сказать, что поддерживается всем французским обществом, потому что все прекрасно понимают, что Франция все больше и больше втягивается в войну против России. Пусть и опосредованно, но это отнюдь не отвечает интересам французского общества", - сказал он, комментируя поставки Парижем Киеву 50 крылатых ракет дальнего радиуса действия SCALP.