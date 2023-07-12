Пушилин не исключил, что темп контрнаступления украинской армии спадёт
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин считает, что темп контрнаступления Вооружённых сил Украины пойдёт на спад, поскольку украинская армия не смогла показать результат перед саммитом Североатлантического альянса.
Такое мнение Пушилин выразил в эфире «Соловьёв LIVE».
«Показать какой-то существенный результат перед саммитом не получилось… но этот темп спадёт», — цитирует его РИА Новости.
Как отметил Пушилин, в данный момент ВСУ серьёзно истощены.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с 4 июня в рамках контрнаступления потеряли более 26 тыс. военных.