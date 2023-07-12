Пушилин дал оценку возвращению боевиков Азова* на Украину

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что обмен боевиков бригады «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) в 2022 году был более болезненным, чем нынешнее возвращение их командиров из Турции на Украину. Такую оценку события политик дал в эфире «Соловьев Live», передает РИА Новости.
«Сейчас единственное — очередная констатация ситуации, что репутация у Турции в этом плане потеряна, потому что это их обязательства были, их гарантии, они были не исполнены», — сказал Пушилин.
По его словам, возвращение на Украину «кучки военных преступников» не повлияет на ход боевых действий. «Если попробуют опять занять где-то активные позиции, наши ребята уже имеют опыт противодействия», — заявил врио главы ДНР.
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