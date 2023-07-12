Пушилин дал оценку возвращению боевиков Азова* на Украину

«Сейчас единственное — очередная констатация ситуации, что репутация у Турции в этом плане потеряна, потому что это их обязательства были, их гарантии, они были не исполнены», — сказал Пушилин.



По его словам, возвращение на Украину «кучки военных преступников» не повлияет на ход боевых действий. «Если попробуют опять занять где-то активные позиции, наши ребята уже имеют опыт противодействия», — заявил врио главы ДНР.