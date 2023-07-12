В США рассказали о предпочтительном для России оружии

Российская армия использует дроны-камикадзе, чтобы подавить контрнаступление Вооруженных сил Украины. Об этом пишет обозреватель Майя Карлин в материале для американского издания 19FortyFive.

«Этот вид вооружения стал предпочтительным инструментом для российских войск», — указала она.

Карлин назвала российские дроны одним из самых современных видов оружия, которое используют для нанесения ударов по украинской военной инфраструктуре.

По ее словам, российские дроны-камикадзе, которые являются доступным и простым в эксплуатации оружием, продолжат использовать для подавления контрнаступления Киева.

В июне агентство Reuters писало, что российские беспилотники «Ланцет» представляют угрозу для войск и техники Вооруженных сил Украины. Дроны уничтожают технику, стоимость которой значительно превышает цену дронов-камикадзе.