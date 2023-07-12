Стало известно об ожесточенных боях под Артемовском

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что юго-западнее города Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР) идут ожесточенные бои. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для огневой поддержки своих войск, противник ведет огонь из различных видов артиллерии, в том числе натовского калибра», — отметил он, ссылаясь на собственные источники.

Военный добавил, что в рядах ВСУ нет снарядного голода. По его словам, плотность и интенсивность обстрелов со стороны противника высокая. В частности, огневой вал для штурмовиков обеспечивается на регулярной основе по 3-5 раз в день.