Российские военные отразили атаки двух бригад ВСУ на свои позиции

Группировка войск «Центр» отразила попытки двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российские позиции, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает РИА Новости.

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Отмечается, что на краснолиманском направлении расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» и тяжелой огнеметной системы (ТОС) нанесли поражение по местам сосредоточения огневых средств и личного состава украинских военных.

Также зенитным комплексом «Тор М1» был сбит беспилотник, бомбардировочная авиация нанесла удары по командному пункту ВСУ.

В районе Серебрянского лесничества авиация и артиллерия отразили попытки атаки подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады и 42-й механизированной бригады украинских войск. Савчук сообщил, что противник понес потери, четверо военнослужащих сдались в плен.