Мобилизация: последние новости на сегодня 12 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 12 июля 2023, в материале «Рамблера».

Женщина в ХМАО, которая отправилась на СВО, рассказала о быте в полевых условиях

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Жительница Федоровского (Сургутский район), которая стала второй женщиной в ХМАО, подписавшей контракт с Министерством обороны России, рассказала о быте в военной части. Об этом пишет «Вестник Сургутского района».

Она пояснила, что ее группа часто работает в полях, строит подземные укрытия. Еду они готовят себе сами на костре, для этого у них есть казан.

«В основном просят меня готовить, говорят: "Так, ты у нас за кухарку, потому что вкуснее готовишь". А блюда у нас разные: лагман, картошка, плов», — рассказала она.

Женщина отметила, что 10 медицинских работников, которые сейчас проходят военную подготовку, живут одной дружной семьей, поддерживают друг друга и относятся с пониманием. Самая тяжелая работа для медсестер — копать блиндажи и носить тяжелое обмундирование. Она, однако, отметила, что положительных моментов на службе больше, и скучать не приходится.

Участники СВО из Томской области обратились к землякам

Российские солдаты, участвующие в боях на Украине, обратились к жителям Томской области с просьбой о дополнительном оборудовании. Об этом пишет интернет-редакция «Вести.Томск».

Как говорится в сообщении, бойцам срочно необходимы четыре дрона-камикадзе, так как они очень эффективны в боевых условиях. В материале также уточняется, что в зону боевых действий из Томска скоро отправятся машины с гуманитарным грузом.

Депутат Мособлдумы Владимир Жук встретился с мамой мобилизованного из Котельников

Депутат Московской областной Думы Владимир Жук передал матери мобилизованного жителя столицы генератор после ее просьбы. Об этом сообщает «Котельники Сегодня».

Уточняется, что мать мобилизованного гражданина, Татьяна Викторовна, в рамках встречи рассказала о службе сына и своей потребности в генераторе. Жук встретился с ней через несколько дней, передал обещанный генератор, поблагодарил за хорошее воспитание сына, а также пожелал мира и добра.