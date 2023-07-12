Спецоперация на Украине 12 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 12 июля 2023 года.

В Запорожской области сообщили об обстреле ВСУ Токмака кассетными боеприпасами

Вооруженные силы Украины обстреляли город Токмак в Запорожской области, применив кассетные боеприпасы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Как говорится в сообщении, атака началась в 17:15. Украинские войска использовали кассетные боеприпасы, однако информация требует уточнения. Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки. Информации о пострадавших и разрушениях пока не приводится.

Зеленский пообещал передать ВСУ новые средства защиты

Президент Владимир Зеленский пообещал предоставить Вооруженным силам Украины новые инструменты защиты. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на его Telegram-канал.

«Больше оружия для наших воинов! Привезем в Украину новые важные инструменты защиты», — написал он.

Глава Украины добавил, что планирует в ближайшее время встретиться с союзниками — представителями Канады, Великобритании, США, Германии, Японии, Нидерландов и других стран. Он также примет участие в первом заседании Совета Украина — НАТО.

Шойгу рассказал об успехе российской обороны за последние дни

Вооруженные силы Украины не смогли прорвать оборону российских войск за прошедшие два дня. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает URA.RU со ссылкой на телеканал «Россия-24».

«ВСУ продолжают безрезультатно прорвать нашу оборону на разных направлениях, за два дня предпринято несколько волн», — сказал он, добавив, что все планы противника в Запорожской области были сорваны.