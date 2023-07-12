Украинские войска обстреляли Макеевку

Военные Украины открыли огонь по Макеевке в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлению: 04:30 - н. п. Нетайлово - н. п. Макеевка (Червоногвардейский район)", - говорится в сообщении в Telegram-канале .

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Донецкой Народной Республики 267 ракет РСЗО и снарядов. Под огнем оказались Горловка, Донецк, Еленовка, Макеевка, Луганское, Старомихайловка и Ясиноватая. В Донецке ранили женщину. Также 12 июля зафиксировали обстрел двух районов Донецка - Куйбышевского и Киевского.