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В ВСУ рассказали об упавшем моральном духе

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) падает моральный дух из-за ранений и смертей солдат, сообщил обозреватель New York Times Эндрю Крамер после разговора с сержантом украинской армии. Журналист привел слова бойца, заявившего, что обучение за границей отличается от реального боя.

В ВСУ рассказали об упавшем моральном духе
© globallookpress.com

Сержант, назвавшийся Игорем, объяснил, что «новобранцы» становятся деморализованными, когда видят, как их сослуживцы получают ранения или умирают.

Их моральный дух быстро падает, — цитирует издание бойца ВСУ.

Министр обороны России Сергей Шойгу 11 июля сообщил, что Украина потеряла с начала контрнаступления более 26 тысяч военных, а бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн отметил, что сложившаяся для украинской армии ситуация на фронте указывает на то, что ВСУ могут потерпеть поражение в ближайшее время. По его мнению, через пару недель это станет очевидным для всех. Макговерн подчеркнул, что единственным вариантом для Киева избежать серьезных последствий является диалог с Москвой.

Ранее иностранный наемник Рис Бирн, участвовавший в боевых действиях на стороне Киева, назвал украинское контрнаступление ужасом и хаосом. По его словам, подразделения ВСУ действуют без прикрытия. Наемник также отметил, что в ходе боя два украинских танка покинули позиции. Конкретное место и время столкновений он не назвал.

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