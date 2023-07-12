В Вооруженных силах Украины (ВСУ) падает моральный дух из-за ранений и смертей солдат, сообщил обозреватель New York Times Эндрю Крамер после разговора с сержантом украинской армии. Журналист привел слова бойца, заявившего, что обучение за границей отличается от реального боя.

Сержант, назвавшийся Игорем, объяснил, что «новобранцы» становятся деморализованными, когда видят, как их сослуживцы получают ранения или умирают.

Их моральный дух быстро падает, — цитирует издание бойца ВСУ.

Министр обороны России Сергей Шойгу 11 июля сообщил, что Украина потеряла с начала контрнаступления более 26 тысяч военных, а бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн отметил, что сложившаяся для украинской армии ситуация на фронте указывает на то, что ВСУ могут потерпеть поражение в ближайшее время. По его мнению, через пару недель это станет очевидным для всех. Макговерн подчеркнул, что единственным вариантом для Киева избежать серьезных последствий является диалог с Москвой.