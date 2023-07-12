В США указали на опасную ошибку по Украине

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон совершает большую ошибку, отправляя кассетные боеприпасы Киеву. США в этой ситуации поступают как бесстыдные лицемеры, отметил он в интервью каналу Judging Freedom.

Я полагаю, что это ошибка. Я думаю, мы допустили ошибку, добиваясь этого, потому что теперь мы выглядим как бесстыдные лицемеры. И, конечно, мы такие и есть, — сказал Макгрегор.

Полковник поставил под сомнение эффективность таких снарядов, поскольку, как он считает, они приносят больше вреда, чем пользы и способны нанести вред гражданскому населению. Макгрегор также усомнился в том, что украинцы получат от них «хоть какую-то пользу».

О передаче Киеву нового пакета военной помощи Пентагон объявил на прошлой неделе. Известно, что в него войдут 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM, так называемые кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией.