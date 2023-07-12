Глава правящей партии в Грузии заявил о риске вступления страны в НАТО
Грузия подвергает себя большому риску, когда говорит о своем желании стать частью Североатлантического альянса. Такое заявление сделал глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в интервью Первому каналу Грузии, передает РИА Новости.
«Грузия находится под постоянным риском. На самом деле это так. То есть пока мы выражаем стремление к членству и при этом находимся в состоянии не члена альянса, конечно у нас есть постоянный риск», — сказал он добавив, что риски будут сохраняться дольше, если ситуация никак не поменяется.
Он считает, что если бы НАТО в свое время приняла Грузию и Украину в состав, то никаких военных действий и существующей в данный момент напряженности в регионе попросту не существовало бы.
Ранее по итогам саммита НАТО в Вильнюсе страны НАТО подтвердили право Грузии потенциально вступить в альянс, однако ей предстоит выполнить все стандартные условия, включая план действий по членству.
До этого бывший командующий армией США в Европе генерал Бэн Ходжес заявил, что Запад и НАТО постепенно теряют свое влияние в Грузии, сейчас их авторитет в стране гораздо хуже, чем был еще несколько лет назад.