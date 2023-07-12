Глава правящей партии в Грузии заявил о риске вступления страны в НАТО

«Грузия находится под постоянным риском. На самом деле это так. То есть пока мы выражаем стремление к членству и при этом находимся в состоянии не члена альянса, конечно у нас есть постоянный риск», — сказал он добавив, что риски будут сохраняться дольше, если ситуация никак не поменяется.