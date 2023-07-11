Лавров ответил на вопрос, почему конфликт на Украине не прекращается

Противостояние на Украине не закончится до тех пор, пока на Западе не откажутся от навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение руками Киева, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На вопрос о том, почему конфликт на Украине не прекращается, глава российского МИД ответил, что "он будет продолжать, пока Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России поражение руками своих киевских марионеток". И пока, добавил Лавров, "нет признаков изменения такой позиции".

Министр также уточнил, что в Москве "видят, как американцы и их вассалы продолжают лихорадочно накачивать Украину оружием и подталкивать Владимира Зеленского продолжать боевые действия", отмечает РИА Новости.

По словам Лаврова, Россия готова наращивать в Индонезию экспорт пшеницы, а также мяса, включая по стандарту "Халяль". Кроме того, он подчеркнул, что рост поставок российской нефти и нефтепродуктов "способствовал бы укреплению энергетической безопасности Джакарты".

Россияне ко всему прочему готовы "делиться передовыми решениями в области мирного атома", заверил глава внешнеполитического ведомства и пояснил: "в том числе в части сооружения современных АЭС большой и малой мощности", а также в "создании ядерной инфраструктуры и подготовки кадров".