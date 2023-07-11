Город в Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами
Оперативные службы сообщают, что город Токмак в Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами. Об этом сообщает ТАСС.
«Вооруженные силы Украины обстреляли Токмак в Запорожской области, применив кассетные боеприпасы», – сообщил источник.
Уточняется, что под обстрел попал район птицефабрики и выезде в сторону Васильевки. Информация о пострадавших и возможном ущербе пока не поступала.
Отметим, что это уже не первый обстрел района города Токмак за последнее время. Ранее Владимир Рогов сообщал об обстреле пригородов Токмака и Васильевки со стороны ВСУ.
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