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Город в Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами

Оперативные службы сообщают, что город Токмак в Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами. Об этом сообщает ТАСС.

Город в Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами
© РИА Новости

«Вооруженные силы Украины обстреляли Токмак в Запорожской области, применив кассетные боеприпасы», – сообщил источник.

Уточняется, что под обстрел попал район птицефабрики и выезде в сторону Васильевки. Информация о пострадавших и возможном ущербе пока не поступала.

Отметим, что это уже не первый обстрел района города Токмак за последнее время. Ранее Владимир Рогов сообщал об обстреле пригородов Токмака и Васильевки со стороны ВСУ.

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