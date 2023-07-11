Город в Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами

Оперативные службы сообщают, что город Токмак в Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами. Об этом сообщает ТАСС.

«Вооруженные силы Украины обстреляли Токмак в Запорожской области, применив кассетные боеприпасы», – сообщил источник.

Уточняется, что под обстрел попал район птицефабрики и выезде в сторону Васильевки. Информация о пострадавших и возможном ущербе пока не поступала.