На Западе допустили полное поражение ВСУ в ближайшую пару недель

«Со стратегической точки зрения реальность складывается так, что Украина находится на грани капитуляции. Через пару недель это станет очевидным для всех», — заявил эксперт.

Экс-аналитик ЦРУ указал, что украинским властям следует задуматься о переговорах с Россией, чтобы избежать более тяжелых последствий для страны.

По мнению Макговерна, российские войска в случае необходимости могут беспрепятственно пересечь Днепр и выйти к Одессе, после чего будут диктовать более жесткие условия.