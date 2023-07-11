НАТО решила увеличить число командных пунктов ПРО в Европе

НАТО решила увеличить число командных пунктов противоракетной обороны (ПРО) в Европе. Об этом говорится в Вильнюсе.

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Согласно документу, система нацелена на противодействие угрозе применения баллистических ракет, исходящей из-за пределов Евро-Атлантического региона, а также на полное прикрытие и защиту всех европейских стран, территорий и сил «перед лицом нарастающей угрозы».

Ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной на сумму в 15 миллиардов долларов. Отмечается, что речь идет о 48 пусковых установках Patriot и 644 ракетах для них, а также датчиках, вспомогательном оборудовании и запчастях.