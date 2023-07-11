Германия не будет поставлять Украине крылатые ракеты

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что ФРГ не станет отправлять крылатые ракеты на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

При этом он добавил, что считает неуместной критику Германии за такое решение, так как ФРГ является второй страной по объёму отправленной военной помощи Украине после США. Писториус также подчеркнул, что без помощи Германии противовоздушная оборона Украины была бы «немыслима».

«Если это делают отдельные партнеры, это их суверенное решение. Мы не намерены менять нашу позицию», – заявил он.

Писториус также рассказал о том, что уточнил с Литвой график размещения 4 тысяч немецких военных Бундесвера. По его словам, в четвёртом квартале 2023 года будет составлен план объявленного развёртывания.

«Это означает, что мы хотим определить, у кого какие обязанности, какие этапы должны быть достигнуты, какие сроки для этого существуют», – рассказал он.