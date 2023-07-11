НАТО требует от России завершить миротворческую миссию в Приднестровье

НАТО призвало Россию вывести миротворцев из Приднестровья, сообщает ТАСС со ссылкой на итоговом заявлении саммита альянса в Вильнюсе.

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«Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова в пределах ее международно-признанных границ и призываем Россию вывести все свои силы, дислоцированные в приднестровском регионе без согласия Молдовы», — указано в заявлении.

Оперативная группа российских войск в Приднестровье (ОГРВ ПРРМ) в составе двух батальонов и подразделений обеспечения осуществляют миротворческую миссию в Приднестровье и комплектуются из местных жителей, которые имеют гражданство России.

Ранее глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что страна готова вступить в Евросоюз без контроля над непризнанным Приднестровьем.