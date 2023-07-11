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НАТО решила остаться ядерным альянсом

НАТО останется ядерным альянсом до тех пор, пока существует ядерное оружие. Об этом сообщается в итоговом заявление блока после первого дня саммита в Вильнюсе, передает «РИА Новости».

НАТО решила остаться ядерным альянсом
© globallookpress.com

«Пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом», — говорится в коммюнике организации.

Также там указывается, что целью НАТО является «более безопасный мир для всех» и стремление к созданию «среды безопасности для мира без ядерного оружия». При этом в коммюнике отмечается, что альянс имеет возможность сделать так, чтобы цена применения ядерного оружия против блока была неприемлемой.

Напомним, что саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля.

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