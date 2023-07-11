НАТО решила остаться ядерным альянсом

НАТО останется ядерным альянсом до тех пор, пока существует ядерное оружие. Об этом сообщается в итоговом заявление блока после первого дня саммита в Вильнюсе , передает «РИА Новости».

Также там указывается, что целью НАТО является «более безопасный мир для всех» и стремление к созданию «среды безопасности для мира без ядерного оружия». При этом в коммюнике отмечается, что альянс имеет возможность сделать так, чтобы цена применения ядерного оружия против блока была неприемлемой.