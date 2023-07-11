В НАТО заявили, что Россия сохраняет значительный военный потенциал в Арктике

Россия увеличила свое присутствие в районах Балтийского, Черного и Средиземного морей, а также сохранила военный потенциал в Арктике. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

«Россия увеличила свое многопрофильное военное наращивание и присутствие в регионах Балтийского, Черного и Средиземного морей и сохраняет значительный военный потенциал в Арктике», — говорится в сообщении.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе заявил, что члены альянса согласились развернуть на восточном фланге блока 300 тысяч военнослужащих.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет реагировать на попытки стран НАТО распространить свое влияние на Арктику. Он напомнил, что раньше российские партнеры по Арктическому совету были согласны, что в этом регионе не существует вопросов, которые бы решались с военной помощью. «Но аппетиты НАТО растут. Видите, «съели» Финляндию, сейчас еще пытаются Швецию как-то отговорить «сжигать Кораны», --сказал Лавров.