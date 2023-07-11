$91.49-0.19100.42+0.60

НАТО подтвердила намерение принять Грузию при выполнении плана действий для членства

Саммит НАТО в Вильнюсе подтвердил намерение принять Грузию в состав организации с сохранением плана действий для членства в альянсе. Об этом говорится в опубликованном во вторник итоговом заявлении саммита.

НАТО подтвердила намерение принять Грузию в альянс при выполнении условий
© globallookpress.com

"Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Грузия станет членом альянса с выполнением плана действий для членства в качестве интегральной части этого процесса", - говорится в документе.

Ранее НАТО согласилась упразднить план действий для членства Украины в организации.

29