НАТО подтвердила намерение принять Грузию в альянс при выполнении условий

Саммит НАТО в Вильнюсе подтвердил намерение принять Грузию в состав организации с сохранением плана действий для членства в альянсе. Об этом говорится в опубликованном во вторник итоговом заявлении саммита.
"Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Грузия станет членом альянса с выполнением плана действий для членства в качестве интегральной части этого процесса", - говорится в документе.
Ранее НАТО согласилась упразднить план действий для членства Украины в организации.