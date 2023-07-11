Глава Минобороны Украины сообщил о создании коалиции для обучения пилотов

«Сформирована коалиция по обучению украинских ВВС (военно-воздушных сил — прим. "Ленты.ру") F-16! Сегодня 11 государств-партнеров + Украина подписали меморандум с изложением условий», — говорится в публикации.

По словам министра, есть возможность включения в программу других типов истребителей. Резников добавил, что коалиция готова рассмотреть другие способы предоставления Киеву «полностью функциональных возможностей» F-16. Речь идет о Дании, Нидерландах, Бельгии, Канаде, Люксембурге, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Швеции и Великобритании, уточнил он.