Прибалтика открыла воздушное пространство для деятельности НАТО

На саммите НАТО в Вильнюсе Литва, Латвия и Эстония подписали декларацию об открытии воздушного пространства для военной деятельности союзников по Североатлантическому альянсу, передает ТАСС.

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Документ предоставляет странам НАТО возможность без ограничений использовать воздушное пространство стран Прибалтики для мер сдерживания, дежурства и проведения масштабных военных учений.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что республика намерена инвестировать более 140 миллионов евро в развитие авиабазы, принимающей контингент союзников. Он также назвал декларацию важным шагом по обеспечению обороны воздушного пространства прибалтийских стран.